Parità di stipendio uomo-donna, ora diventa obbligo. Dylan Dog curato da Barbara Baraldi: l'horror tira fuori il rimosso

Giovedì 25 Maggio 2023, 00:43







L’Unione europea è determinata a mandare in soffitta il gender pay gap, cioè la differenza media tra i salari orari lordi percepiti dagli uomini e dalle donne. Testa d’ariete è la direttiva sulla trasparenza retributiva, che dovrà ora essere recepita dai Ventisette, e che impone vincoli precisi sulla determinazione del livello di paga indipendentemente dal genere, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico. Un tema che tocca anche lo sport e che affrontiamo con due atlete della nazionale di basket, dal 15 giugno a Tel Aviv per gli Europei: la capitana ha rivelato di aver congelato gli ovuli in vista di una futura maternità. Ma ragioniamo anche di fumetti noir. Barbara Baraldi è la curatrice dei fumetti di Dylan Dog: riporterò in primo piano l'horror, racconta, perché aiuta a tirar fuori il rimosso.