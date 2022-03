Verso la Notte degli Oscar: Teresa Saponangelo racconta i retroscena di “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino

Italia-Hollywood. Nei giorni dell'Oscar l'attrice Teresa Saponangelo, attraverso un'intervista con il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti, si racconta e ci racconta aneddoti, storie e retroscena del film di Paolo Sorrentino “È stata la mano di Dio”, in corsa per l'Oscar come miglior film straniero. Saponangelo è Maria, la mamma del giovane Sorrentino. “Questo ruolo mi ha aiutato a vedermi madre in un altro modo, con un’altra luce. Io sono la madre del dovere, Maria è dolcissima e mi ha tirato fuori dal cuore quell’aspetto”. Al punto che anche suo figlio, nella vita reale, l’ha vista sotto occhi diversi. Da qui parte MoltoDonna, inserto in edicola e online con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti e Gloria Satta, giornalista esperta di cinema, che ci proietta nella magica notte dell'Oscar.