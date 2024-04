Oncologia, rivoluzione di metodo (anche con il paziente): «Formiamo chirurghi specializzati»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formare nuovi chirurghi oncologi, con aree mirate di specializzazione e un ruolo diverso del medico rispetto ai pazienti. Vi raccontiamo l'impegno di Gaya Spolverato, professoressa e dirigente medico in Chirurgia dell'Azienda ospedale-Università Padova, decisa ad attuare un cambiamento sostanziale nella cura e nella presa in carico del paziente. "La tecnologia passerà - sottolinea la professoressa - la fama passerà, ma il prendersi cura degli ammalati non passerà mai". Con una riflessione sulle donne, che bastano così, dritte nella tempesta. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Vi raccontiamo anche di fumo perché una nuova ricerca dice che le sigarette fanno pure ingrassare. E poi ipocondria. E alimentazione legata all'attività sportiva. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e Stefano Ardito.