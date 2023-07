In viaggio nello spazio avvicinandosi alla Luna: si può. E sulla Terra il Mediterraneo si riempie di pesci alieni

Per i viaggi interstellari bisogna ancora accontentarsi della fantascienza sognando i tuffi nell’iperspazio, ma per tutti gli altri tour cosmici ci siamo o quasi. Viaggi per astronauti delle agenzie nazionali e internazionali, per astronauti “privati” e per turisti veri e propri. Voli suborbitali e, forse già dal 2026, le missioni sul suolo della Luna. Staccheremo sempre di più l’ombra dalla Terra. Dove intanto sbarcano pesci alieni. Non dal cielo, come suggeriscono la fantascienza e le nuove proiezioni, ma dal mare.

Effetto della temperatura dell’acqua, perché nel Mediterraneo si calcola sia salita più rapidamente che altrove. Ma con quali conseguenze? Dalla Terra si punta allo Spazio e dallo Spazio si osserva la Terra, a caccia delle conseguenze del cambiamento climatico. Parte da qui il podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Paolo Ricci Bitti e Stefano Ardito.