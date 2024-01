Venti anni di Facebook: dai nuovi lavori alle immagini ritoccate, ecco come i social ci cambiano la vita

Era il 4 febbraio 2004. Mark Zuckerberg, studente dell’università di Harvard, lancia The Facebook, una piattaforma per ritrovarsi rivolta inizialmente agli studenti. Venti anni dopo Facebook raccoglie 3 miliardi di utenti a livello mondiale, in uno scenario che sempre più guarda al metaverso. Il gruppo Meta si è allargato a Messenger, WhatsApp, Instagram, ora Threads. Vent’anni fa l’inizio di un fenomeno globale, di un nuovo modo di vivere il web, cambiato per sempre, di interagire con la macchina e con gli altri. La prima piazza virtuale. Come ha cambiato la nostra quotidianità, il nostro rapporto con noi stessi? E come si declinano i social nel loro complesso nella realtà di oggi, dal lavoro all'immagine?

Un focus di MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Valeria Arnaldi. Ritroveremo anche una riflessione di Matteo Grandi, giornalista, scrittore e autore televisivo, esperto di social media e scrittura digitale.