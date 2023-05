Medicina predittiva: si può capire da bambini che malattie avremo da adulti

Giovedì 11 Maggio 2023, 01:19







Si chiama medicina predittiva ed è la medicina che cerca la fragilità e i difetti premonitori di una possibile malattia. Permette di creare terapie mirate e individuali. Un tassello di quella “Medicina 5P” capace di riscrivere la battaglia contro le patologie. Autentico “ribaltone”, dalla prevenzione alla terapia. Parte da qui il podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Medicina predittiva: si fa gol arrivando a elaborare una stima del rischio di essere colpiti da una certa patologia nell’arco della vita. Vi diciamo anche come restare in forma utilizzando i bastoncini da camminata, in montagna ma anche in acqua. E vi parliamo di Alzheimer, malattia cui sempre più spesso si accostano anche cinema, fiction e musica. Con Alessandra Camilletti ci sono Carla Massi, Stefano Ardito e Gloria Satta.