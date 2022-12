Mara Venier, pillole di felicità: «Antonio Banderas mi ha aperto gli occhi»

Mara Venier, signora di Domenica In, racconta: «Antonio Banderas mi ha aperto gli occhi. Mi disse: la felicità è un colpo di vento che ti carezza i capelli, quell’attimo lì». La conduttrice tv parla della presa di coscienza di sé, della libertà, del suo impegno per il 1522, il numero anti violenza, e della felicità, appunto, che oggi per esempio è anche trascorrere il tempo con i nipoti. Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, che ha incontrato Mara (incontro di cui ascolteremo alcuni passaggi) per il servizio di copertina di MoltoDonna, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia.