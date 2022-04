La voce come non l'avete mai sentita. Con aneddoti e riflessioni di Luca Ward

Spesso la voce si dà per scontata. In realtà, "avere la voce è già un piccolo miracolo che ci portiamo tutti in gola": parole di Luca Ward, attore e doppiatore, che così sottolinea in un'intervista a MoltoSalute. Una magia che arriva da un complesso processo e che può essere minata da molteplici fattori. Le cronache ci hanno appena riportato il caso di Bruce Willis, costretto a ritirarsi dalle scene per una afasia. Come possiamo prenderci cura della nostra voce? E come la voce caratterizza i personaggi che vediamo e ascoltiamo sullo schermo? Luca Ward ci racconta la voce attraverso aneddoti e riflessioni, in uno scambio - che ci accompagnerà in questo podcast, con sorpresa finale - con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero. Un focus di MoltoSalute, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi e con Ilaria Ravarino.