Benedetta primavera oppure maledetta? Loretta Goggi: "Allenatevi al risveglio"

Giovedì 13 Aprile 2023, 00:40







"Il sole, i germogli... La primavera è il mio risveglio. Ma è anche legata a ricordi dolorosi". Loretta Goggi, cantante, attrice, conduttrice, imitatrice, ballerina: nel 1981 cantava Maledetta primavera e quest’anno lo stesso, in tv, nella trasmissione di Rai1 Benedetta primavera. Benedetta o maledetta, allora questa primavera? Allergie, respiro faticoso ma anche energia. Come dobbiamo comportarci, tra la voglia di uscire dal letargo e gli sbalzi d’umore? Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Maria Lombardi, Carla Massi e Stefano Ardito. Vi raccontiamo anche il mindful walking, meditare camminando per stare e sentirsi meglio.