Radiologia, gastro, occhi e bocca: più in salute con l'intelligenza artificiale. Cercasi medici cyborg

Giovedì 9 Novembre 2023, 00:33







Il tempo, breve, di mettere insieme le ricerche sparse nel mondo, verificare le prime sperimentazioni, analizzare i benefici accanto ai possibili danni e l’Intelligenza Artificiale in medicina è già realtà. Quello che ci circonda è molto più concreto e fattivo di quanto si potesse immaginare solo poco più di un anno fa. La disponibilità di dati in ambito medico è cresciuta enormemente così come le fonti da cui essi provengono. Accanto ai dati tradizionali, dalle cartelle cliniche ai database genetici, sono sempre più disponibili quelli che arrivano da testi, immagini, suoni, sensori. L’Oms, in pochi mesi, da gennaio a ottobre, si è espressa tre volte sulla materia. Dalla diagnosi alla cura, è una nuova sanità? Parte da qui il podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Si fa il punto anche sull'influenza: quando arriverà il picco? E sul panino: è vero o falso che può essere più salutare di un'insalata? Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi.