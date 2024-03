Irpef più leggera per i redditi medi: la riforma. Ed è boom delle nozze all'italiana: nel Belpaese si arriva per sposarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meno tasse per i redditi medi. Ma come? L'ultimo intervento sull'Irpef ha ridotto da quattro a tre le aliquote, accorpando i due scaglioni più bassi del 25 e del 23%. Il prossimo anno saranno i redditi da 50mila euro in su a beneficiare della riforma. Lo scenario prevede una modifica degli scaglioni, con l'ipotesi di alzare a 75mila euro la soglia oltre la quale si versa il 43%. Chi ci guadagnerà? E quanto? Parte da qui, anche con una simulazione, il nuovo podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Ma parliamo anche di matrimoni, di nozze all'italiana in particolare, perché sempre più coppie straniere vengono in Italia per sposarsi. Nel 2023 il fatturato di filiera (e dei territori in cui si celebrano le nozze) ha superato gli 800 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra. Alessandra Camilletti ne parla con Andrea Bassi, giornalista della redazione economica del Messaggero, e con Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia.