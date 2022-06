Il talento di Anna Foglietta per gli altri. E l'alchimia in casa

«Avere senso del proprio limite è fondamentale per rispettar se stessi e gli altri. Siamo esseri umani che fanno gli esseri umani. Anche se un po’ mi costa, questo limite». Parola di Anna Foglietta. E parola d’ordine: fare. Ma fare quello di cui possiamo davvero occuparci e perché possiamo farlo bene. L'attrice, presidente dell'associazione e onlus Every child is my child, si racconta e parla del suo impegno come donna, come madre, come moglie, in un'intervista con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero, su MoltoDonna, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Si racconta anche di quell'alchimia che si ritrova ogni volta tornando a casa. Alessandra Camilletti ne parla proprio con Alvaro Moretti.