Il Salone del Mobile di Milano: la casa come non l'avete mai vista. A partire dalla camera da letto

Giovedì 20 Aprile 2023, 01:00







«Il Salone del Mobile è l’epicentro della scoperta, delle anticipazioni e delle nuove tendenze. È anche un’occasione di connessione e incontro, che lo rende un luogo ricchissimo di opportunità e di business». Così Maria Porro, presidente del Salone di Milano, in un'intervista su MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Edizione numero 61 dell'evento milanese. Un mondo: 1.962 espositori, una superficie di 169.281 metri quadrati, 550 i giovani talenti under 35, 27 le scuole di design e oltre il 30% delle aziende arriva dall’estero. Nel 2022 il fatturato del settore legno e arredo è cresciuto del 12,6%, quest’anno l’incremento sarà attorno al 5. Vi raccontiamo il "vantaggio" dell'Italia che sta nell'artigianalità e nella sartorialità delle produzioni. E vi portiamo alla scoperta delle novità: dal soggiorno al bagno sempre più luogo di benessere e alla camera da letto. Alessandra Camilletti ne parla con Claudia Guasco.