È possibile leggere il pensiero? L'evoluzione dell'intelligenza artificiale e il diritto alla libertà cognitiva

È possibile leggere il pensiero? Il mondo deve al più presto «riconoscere l’esistenza di un nuovo diritto degli umani: il diritto alla libertà cognitiva». Parola di Nita Farahani, studiosa delle implicazioni etiche, legali e sociali della neurotecnologia. Docente di Legge e Filosofia presso la Duke University, è stata nella commissione bioetica dell’Amministrazione Obama. Ed è autrice di un bestseller che sta facendo discutere, dedicato a spiegare i vantaggi e i rischi di un futuro, in cui i nostri cervelli potrebbero essere non più un mistero. Una materia dai molteplici risvolti, anche con prospettive benefiche in campo medico. Alessandra Camilletti ne parla con Anna Guaita e Raffaele D'Ettorre.