Dieta mediterranea in compagnia: riduce lo stress e migliora l'umore. E se invece a tavola in famiglia si litiga?

Viva il pranzo della domenica. Uno studio dell’Università del Minnesota rivela che mangiare in compagnia riduce lo stress e a fine pasto assicura un umore migliore, che si mantiene nella giornata. E una relazione italiana evidenzia il legame diretto tra felicità, salute e longevità. E se poi invece a tavola ci scappa il battibecco? Stomaco e cuore sono messi a dura prova, soprattutto d'estate. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di salute, e Stefano Ardito, giornalista e scrittore esperto di montagna, con cui andremo in Alto Adige ma che ci racconterà anche il gioco del bocce, come toccasana per la salute.