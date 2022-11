Diabete, colesterolo, depressione: arrivano farmaci innovativi. Una guida alla buona salute

Con il Covid l’impegno della ricerca si è concentrato sui vaccini, ma ora il lavoro dei laboratori ci consegna molecole innovative nel contrasto a patologie che conosciamo da sempre e che combattiamo da sempre. Colesterolo alto, diabete, obesità, depressione. Lo sprint della ricerca ci consegna nuovi farmaci. Parte da qui il podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Un viaggio che passa anche per un focus sull'Alzheimer, con il nuovo studio della Fondazione Santa Lucia di Roma. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute, e con Stefano Ardito, giornalista e scrittore esperto di montagna, appena rientrato dalle pendici dell'Everest: a 5mila metri un team italiano studia gli effetti dell'alta quota sulla salute, anche per l'infertilità maschile.