Dall'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro, consigliere diplomatico al Quirinale, ai personaggi di Maria Chiara Giannetta. Ma quanto forti sono le donne?

Ma quanto forti sono le donne? Ce lo raccontano l'ambasciatrice Emanuela D'Alessandro, prima donna a ricoprire l'incarico di consigliere di politica estera del Quirinale, e Maria Chiara Giannetta, attrice che sullo schermo ha portato la forza delle donne: dal capitano dei carabinieri in Don Matteo alla giovane non vedente in Blanca. Dalla forza delle donne parte il numero di febbraio di MoltoDonna, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. La filosofa Ilaria Gaspari traccia una riflessione sull'8 marzo imminente: una festa sì perché, sottolinea, è bello avere l'occasione di pensare a quanto è importante che siano garantite le condizioni per scegliere. Alessandra Camilletti ne parla con il vicedirettore del Messaggero Alvaro Moretti e con Cristiana Mangani.