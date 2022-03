Covid e guerra, contro l'ansia alleniamo la mente. Il racconto di Anna Valle: dalle infermiere lezioni di vita

Dopo due anni di Covid, il conflitto in Ucraina. Un mix che rende le persone più instabili, e insicure, con il rischio di sviluppare un esaurimento emotivo da sovraccarico di stress e un aumento di ansia. Proprio mentre tornavamo a sperimentare sentimenti di fiducia e di speranza. Così spiega Massimo Di Giannantonio, presidente della Società italiana di Psichiatria. Pandemia e guerra. Una condizione che ci fa continuare ad avere la paura in tasca, dice Sarantis Thanopulos, presidente della Società psicoanalitica italiana. Con il bisogno anche di riscoprirsi. Soprattutto di allenare la mente. Una cura di empatia, racconta l'attrice Anna Valle che sullo schermo ha portato l'infermiera Lea. Da qui parte il numero di marzo di MoltoSalute, inserto in edicola (e online) con i quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Messaggero, Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute, e Ilaria Ravarino, che ha intervistato Anna Valle.