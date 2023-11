Clima impazzito, agricoltura rivoluzionata, stazione meteo in casa. Ulivi al nord, avocado al sud. Cosa troveremo nel piatto?

Giovedì 16 Novembre 2023, 00:39







Vigneti e uliveti al nord. Piantagioni di avocado al sud. E nuove coltivazioni, più resistenti al caldo e meno bisognose di acqua. Fonio, amaranto, taro, kernza. Clima e meteo modificano le coltivazioni per come le abbiamo sempre conosciute, in Italia e nel mondo. Si calcola che nel 2045, tra poco più di vent’anni, tre quarti della produzione agricola mondiale sarà minacciata dal caldo in aumento. E allora, cosa troveremo nel piatto? Verso COP28, Parte da qui il nuovo podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). A proposito di climate change vi raccontiamo come organizzare in casa una stazione climatica: le previsioni meteo direttamente dal domicilio. Alessandra Camilletti ne parla con Carlo Ottaviano e Michele Boroni.