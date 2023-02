La carezza aiuta il cervello. E dritti con la schiena: risveglio anti-dolore

Giovedì 9 Febbraio 2023, 00:02







Dal tocco sulla pelle fino al cervello. È stato ricostruito passo passo il circuito nervoso percorso da una carezza. E la sensazione che porta, l’effetto che ha sul sistema cerebrale e sull’intero organismo. Lo studio americano potrebbe aprire la strada a nuove terapie. L’epidermide come veicolo per limitare i sintomi di chi soffre ad esempio di ansia e depressione. Ma parliamo anche di colonna vertebrale, dei fastidi e dei dolori che ne compromettono le funzioni, a partire dal cosiddetto colpo della strega, complici anche gli sbalzi di temperatura. E il freddo di queste settimane ne è una prova. E parliamo di ballo, come attività fisica, che aiuta a livello motorio, di stimolo cerebrale e anche in termini di socializzazione. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di salute, e Stefano Ardito, giornalista e scrittore esperto di montagna.