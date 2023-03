Fisco, riforma in tre aliquote. L'ipotesi: tetto in base al reddito per usufruire dei bonus

Pronta la riforma a tre aliquote del Fisco. Il passaggio più difficile sarà finanziare la riduzione delle imposte dal 2024. E per questo il governo prepara, dopo lo stop ai bonus edilizi, un tetto in base al reddito per l'utilizzo delle detrazioni. Parte da qui MoltoEconomia, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Luca Cifoni, giornalista della redazione Economica del Messaggero.