Alzheimer, si apre uno spiraglio. E la ricerca sui farmaci arriva sulla Stazione Spaziale

Giovedì 14 Settembre 2023, 08:11







Alzheimer, si apre uno spiraglio: la stimolazione elettrica a correnti alternate permette di risincronizzare le onde cerebrali alla frequenza corretta. Di cosa si tratta? E se e come può cambiare lo sviluppo della malattia? Ne parliamo nel nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Raccontiamo anche delle ricerche aerospaziali che oggi permettono in orbita anche una vera sperimentazione dei farmaci. In particolare l’attenzione è concentrata sulle alterazioni del sistema cardiovascolare, i danni muscolo-scheletrici e i disturbi polmonari. Da Bruxelles, la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides, racconta sul magazine di vaccino anti-Covid, riforma farmaceutica, piano anti-tumori e salute mentale nell’ottica di una Unione europea della salute. Andiamo anche alla ricerca dell’equilibrio, con il Tai Chi Chuan. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, Gabriele Rosana e Stefano Ardito.