Milan, Inter, Napoli e Atalanta: confusione scudetto. E confusione anche per le ambizioni di Roma e Lazio

In vetta il Napoli che scivola, l'Inter che riemerge con il Milan, ma soprattutto l'Atalanta avanza una candidatura da scudetto. Le romane in altalena: Mourinho sembra alzare bandiera bianca per le ambizioni di una Roma non all'altezza delle grandi e Sarri continua a parlare di progetto a lunga scadenza. Ma non è che l'ombrello offerti da Mou e Mau è troppo grande e diventa un alibi per Roma e Lazio?