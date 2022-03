A #mipiaceillunedì il giornalista, blogger e autore tv Matteo Grandi: "Da tifoso non riesco a capire come si possa aver negato il rigore contro l'Inter a Torino. Perché gli arbitri usano così poco il Var?". Arbitri sotto accusa per il rifiuto di confronto con il Var, mentre il Napoli risale e Inzaghi vive una crisi in nerazzurro. Con Ugo Trani e Alberto Abbate del Messaggero l'analisi di Roma e Lazio scivola sul futuro: troppo lontana la zona Champions.