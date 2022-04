Repice (Radio Rai): Inter favorita, ma dipende da Napoli-Roma. È lo scudetto del "ciapanò". E su Immobile vi racconto una storia

Il Milan frena, il Napoli frana, l'Inter risorge anche senza il totem Lukaku. "E' un campionato di frenate - spiega a #mipiaceillunedì Francesco Repice, la Voce della Nazionale e delle gare scudetto di Radio Rai - perché davanti manca la Juventus che volate del genere non le sbaglia mai. I miei elogi per Allegri e Mourinho: l'anno prossimo saranno protagonisti anche perché hanno proprietà ben identificate e non fondi di investimento alle spalle. Immobile? Vi svelo un aneddoto, ma uno così ha ancora tempo per un bel finale in Nazionale"