Milan tenacia da scudetto, Roma (e Sarri) con sogni da Champions. Il ricordo di Pino Wilson bandiera della Lazio '74

A #mipiaceillunedì Alvaro Moretti ci parla del duello scudetto a Napoli. Lo vince il Milan di Pioli che torna primo in classifica, anche se l'Inter tornata ai gol e alla vittoria deve ancora giocare un match. E mentre la Juve senza convincere nessuno non smette di portare a casa punti, Roma e Lazio rivivono speranze Champions: ce lo ricordano Alessandro Angeloni e Alberto Abbate. Il tutto nella domenica in cui proprio il mondo Lazio piange Pino Wilson, leggendario capitano della squadra dello scudetto del 1974: ce lo ricorda Stefano De Grandis, giornalista Sky, che lo conosceva bene.