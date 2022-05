L'ultima giornata della serie A si chiude con lo scudetto alla sorpresa Milan per il capolavoro di Pioli (ex laziale). Un progetto serio, con taglio forte dei costi e una managerialità affidabile con Maldini Massara (ex della Roma). Ne parla il vicedirettore Alvaro Moretti con Alessandro Catapano, capo dello sport del Messaggero