Sabatini (Mediaset): Berlusconi ha suggerito al Milan come balzare in vetta. Ora le Coppe, con l'effetto Vlahovic sulla Juve. Mourinho non fa più effetto sulla Roma

A #mipiaceillunedì si parla di una classifica nuova, con Napoli e Inter che si temono, il Milan di Pioli rivitalizzato dal derby e senza le coppe può correre per lo scudetto. Ne parliamo con Sandro Sabatini di Sport Mediaset. Poi Ugo Trani racconta della rassegnazione di Mourinho per una Roma che non reagisce alle sue sfuriate e si salva a Sassuolo. Sarri ha forse trovato la sua Lazio giusta, ma ora cerca continuità, ma - dice Alberto Abbate - introduce le partite chiave, come la sfida al Porto in Europa League con i presupposti morali peggiori.