Mourinho attacca gli arbitri, Napoli frenata scudetto. Riccardo Cucchi, storica voce Rai: «In Italia si gioca troppo per il contatto fisico»

La Roma frena il Napoli allo scadere e Milan e Inter scappano. Mourinho accende la volata per scudetto e coppe attaccando gli arbitri: "Non rispettano la Roma". Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, guarda alla qualità del gioco: "In Italia si giocano partite spezzettate e in cui sembra che ci si alleni per il contatto fisico da mostrare al Var. E così perdiamo posizioni in Europa e calciatori di qualità"