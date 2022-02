Matteo Marani (Sky Sport): «Giroud da Museo del calcio. Inzaghi e Inter, tempo di esami. Mou-arbitri? Non vedo complotti»

Il Milan sorprende l'Inter e mette dubbi alla leadership di Inzaghi: ora c'è la sfida del Napoli. Matteo Marani, volto e voce di Sky e presidente della Fondazione Museo del Calcio di Coverciano, ricorda: «Il Napoli ha la rosa per sfidare i nerazzurri fino in fondo, anche più del Milan. E la nuova Juve sarà un fattore: se non avesse sbagliato le prime quattro partite sarebbe lì con l'Inter.

Le proteste di Mourinho non mi convincono: certo che con il Var è un altro calcio, ma di sicuro non sento - per citare Mou - il "rumore dei nemici" contro la sua Roma». Ugo Trani e Alberto Abbate del Messaggero ci portano tra tensioni e potenzialità da Champions di Roma e Lazio.