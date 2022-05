Milan-Inter per lo scudetto, le lacrime di Dybala. Lazio e Roma missione Europa. Ecco come andrà

A #mipiaceillunedì l'attesa per l'ultima giornata in cui Milan, favoritissimo, e Inter si giocano lo scudetto. Ne parliamo con l'autore tv e giornalista Matteo Grandi: "Capolavoro Maldini, Pioli sembra Castagner. Decisivi per la sorpresa Milan la crescita di Tonali e Leao". Lazio e Roma si giocano il quinto posto pensando al futuro: Milinkovic mossa di mercato decisiva, Tirana e la Conference che darà il voto finale alla stagione di Mou che ha riportato un milione di tifosi allo stadio.