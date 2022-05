Milan-Inter, Roma-Lazio: arbitri e portieri, errori da scudetto (come sempre)

#MiPiaceilLunedì parte dal duello scudetto Milan-Inter (Juve e Napoli ormai sono in Champions matematicamente) che stavolta vede il portiere della Fiorentina favorire il Milan. Sandro Sabatini di Mediaset ricorda: "Arbitri e portieri decisivi? Quando i campionati sono tirati questi errori pesano, ma non solo quest'ano. Lo hanno sempre fatto". Tra Roma e Lazio il gol di Acerbi e l'aggancio di Sarri scatena Mourinho: "Gol irregolare come non ne vedevo da 22 anni". Carina e Abbate del Messaggero parlano della polemica romana.