Lo scudetto è un derby Milan-Inter: Napoli crollo e crisi. Salernitana, il miracolo di San Nicola

Il Milan non si arrende e ribalta la Lazio, dopo la vittoria di Inzaghi e la sua Inter su Mourinho: il duello con le romane è tutto milanese come sarà lo scudetto 2021-2022. Il Napoli si autoelimina e va in ritiro punitivo, così il tricolore sarà una sfida cittadina. "Qualcosa di simile solo nel 2011 - ricorda Andrea Sorrentino del Messaggero -. L'Inter ha qualcosa in più, ma la costruzione del gruppo di Maldini, Massare e Pioli è stupefacente". Nicola fa risorgere la Salernitana: "Un uomo - ricorda Sorrentino - dal cuore non comune nel mondo del calcio". La Roma attende la Conference, la Lazio la resa dei conti finale di una squadra e un ambiente divisi, ne parliamo con Stefano Carina e Alberto Abbate.