Luca Marchegiani (Sky): auguri per gli 80 anni di Zoff. Il Napoli è tornato. Vlahovic uomo del momento

A #mipiaceillunedì l'ospite di Alvaro Moretti è Luca Marchegiani, portiere di Torino, Lazio e Nazionale, che fa i suoi auguri al "suo" Dino Zoff che compie 80 anni: "Una figura essenziale per me, prima come mito, poi come allenatore e presidente quando ero un professionista. Le milanesi sono un po' in affanno, il Napoli è lassù perché ha finalmente ritrovato l'ampiezza di una rosa ottima e gioca bene. Attenti alla Juve: con Vlahovic ha quello che le serve: forse è tardi per lo scudetto, ma non si sa mai con loro".

Con Alessandro Angeloni si parla di Roma alla Mourinho nel giorno in cui è senza Mou in panchina. E con Alberto Abbate di una Lazio che è sarriana nel gioco, finalmente, ma non nei risultati.