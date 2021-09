La ripresa di settembre con i consigli del mental coach: cosa fare e soprattutto cosa evitare per ripartire al meglio

Mercoledì 15 Settembre 2021, 23:58

Salute, lavoro e studio, relazioni sociali. Ricominciamo. Molte attività ripartono in presenza, dopo Dad e smart working, e siamo tutti alla ricerca di una carica di energia. Ma sempre con le mascherine e con tutte le cautele del caso contro il rischio Covid. Come possiamo affrontare al meglio questo periodo? Su MoltoSalute si fa il punto anche con i consigli del mental coach, figura che abbiamo imparato a conoscere alle Olimpiadi di Tokyo, da cui possiamo trarre qualche spunto su come tirare fuori il meglio di noi proprio per ripartire nel migliore dei modi. Dall'intervista con Reinhold Messner, l'alpinista più famoso del mondo, possiamo catturare altri segreti per ripartire ogni volta e arrivare in vetta, anche nella nostra quotidianità. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi