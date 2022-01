Breaking bad all'Italiana - il primo laboratorio della Ghb scoperto dalla polizia

Era il 2007 quando al pronto soccorso di una cittadina in provincia di Latina, arrivarono alcuni ragazzi, uno anche in gravi condizioni. Gli era stata data e alcuni avevano assunto deliberatamente quella che è conosciuta come droga dello stupro. Da lì la polizia risalì al primo laboratorio artigianale di produzione messo in piedi da un italiano che la droga la produceva per abusare di minori ma anche per venderla. A raccontare quel caso - e l’indagine che ne seguì - è Serena Detti, direttore della sezione sostanze psicotrope e stupefacenti della terza divisione della polizia scientifica.