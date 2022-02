L'una e l'altra, dall'8 marzo il nuovo podcast del Messaggero con la voce delle donne

L'una e l'altra. Lavoratrice e madre, adulta ma dall'aspetto sempre giovane, determinata ma non troppo grintosa che non si sa mai come potresti essere catalogata, proiettata nel futuro ma ancora un passo indietro. L'una e l'altra, appunto, in un continuo sovrapporsi di ruoli, immagini e definizioni che ci sfiniscono e in cui rischiamo di smarrirci. E L'una e l'altra si intitola il nuovo podcast del Messaggero, un appuntamento settimanale a partire dall'8 marzo curato da Alessandra Spinelli e Maria Lombardi. Storie, interviste e riflessioni nel tempo di un caffè lungo.