Moda e modi, orizzonte no gender: la rivoluzione della generazione Z

Il bagno no gender, per maschi e femmine, al liceo Alfieri di Torino. Neutra la nuova voce di Siri, l’assistente vocale di Apple. Lo stesso tailleur per uomini e donne, indistintamente, per la primavera. È la rivoluzione fluida, la sfida alle categorie tradizionali maschile/femminile in nome di una visione più inclusiva e di una nuova libertà. Lei e lui. Nel podcast L’Una e L’altra, curato da Alessandra Spinelli e Maria Lombardi, si parla di neutro e identità di genere. Una tendenza che va capita a cominciare dalle parole: Chiara Saraceno, una delle più rinomate sociologhe italiane ed esperta di queste tematiche, spiega cosa si intende per identità di genere e come non sia una cosa naturale ma abbia a che fare con la cultura. Tutto questo i ragazzi della Generazione Z lo danno per scontato, a loro gli steccati stanno stretti, come spiega Martina, studentessa del liceo torinese che si è battuta con i suoi compagni per il bagno no gender. E la moda? Da tempo ormai guarda oltre le divisioni: le gonne per gli uomini sarà la nuova tendenza, come racconta Veronica Timperi.

