Formichina o cicala? Via gli stereotipi. Ecco come essere padrona del nostro denaro per farlo fruttare al meglio

Stereotipi duri a morire: formichina risparmiatrice o cicala in forma di shopper compulsiva. Sia come sia a lei non piace parlare di soldi: tanto gli investimenti li decide lui. Lei al massimo si occupa di comprare per la casa o comunque qualcosa di utile agli altri. Ma è davvero così? E quando riusciremo noi donne a parlare di denaro, a gestire il denaro, a far fruttare il denaro ben lontano dagli stereotipi di genere? Ce lo spiegano la professoressa Claudia Manzi, docente di psicologia sociale all'università cattolica Sacro Cuore e Michela Calculli divulgatrice, anche sui social, di economia, finanza e fisco. L'una e l'altra.