Donne e lavoro: impariamo a chiedere i soldi e le promozioni che ci spettano

«Impariamo a chiedere i soldi e le promozioni che ci spettano. Impariamo a desiderare il denaro, a chiedere il denaro, a contrattare e a dare il giusto valore al nostro lavoro». 8 marzo, festa internazionale della donna. A fare il punto sul lavoro, nella prima puntata del podcast L'una e l'altra con Maria Lombardi e Alessandra Spinelli, l'economista della Sapienza Azzurra Rinaldi che chiede soprattutto alle giovani di acquisire una maggiore consapevolezza finanziaria e a farsi avanti per chiedere. I fondi del Pnrr? «Andiamoceli a prendere tutti» Famiglia? «Bisogna dividere il carico della cura non retribuito». Maternità? «Servono strutture. E poi un identico congedo obbligatorio per madri e padri di 5 mesi». Smart working? «Bisogna evitare che che diventi come il part-time, uno strumento per categorie. Anzi facciamo delle quote per gli uomini». Un'analisi a tutto campo tra esperienza personale e ostacoli professionali. Competenza, lucidità ed empatia. E un pensiero al dramma delle donne ucraine.