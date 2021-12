L'Italia che verrà nel 2022 tra un'inflazione al galoppo e la crescita del Pil

«Non avrei mai pensato che un virus divenisse l’elemento determinante per potere portare avanti previsioni economiche plausibili», scrive Romano Prodi in apertura dell’Outlook Economia 2022 sul Messaggero. Il tema è l'Italia economica che verrà. E dunque, che Italia sarà quella del 2022? E quale sarà il ruolo del Paese nello scenario europeo, nell’era post Covid? E nell’era post Merkel? Che ruolo giocherà l’Europa nello scacchiere mondiale, tra l’America di Biden e le mosse di Cina e Russia? Anche dalle ultimissime analisi, l’Italia cresce e continuerà a crescere nonostante Omicron. Ma cresce anche l'inflazione. Partiamo da qui, allora, per mettere sul tavolo subito un problema serio: la caduta del potere d’acquisto dei salari. La domanda è: quanto potranno durare le circostanze che nel 2021 hanno spinto alle stelle i prezzi dell’energia, come quelli di altre materie prime e di componenti oggi strategici come i microchip? Alessandra Camilletti ne parla con Osvaldo De Paolini, vicedirettore vicario del Messaggero.