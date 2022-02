Edoardo Leo: il mio Gigi Proietti, il consiglio che cambiò la mia vita e il Cavaliere nero

Edoardo Leo è l'undicesimo ospite di questo nuovo appuntamento podcast del Messaggero. L'attore e regista romano , rispondendo alle domande del giornalista Andrea Scarpa e del cantautore Niccolò Agliardi, parla del documentario in arrivo, la magia di "A me gli occhi, please", una barzelletta che dice tutto.

L'Appello è un podcast che ogni venerdì propone un'intervista del giornalista Andrea Scarpa e del cantautore Niccolò Agliardi a uno dei grandi nomi dello spettacolo, della cultura, dell'attualità del nostro Paese. L'Appello è un programma fatto di nomi, storie e - forse - qualche piccola, grande verità legata, ovviamente, al protagonista di ogni puntata.