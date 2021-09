Il settembre della ripresa: l'Italia locomotiva della nuova Europa

Giovedì 9 Settembre 2021, 00:10

Ripartenza, ripartenza, ripartenza. «L’Italia ha tutto ciò che serve per assumere un ruolo trainante all'interno della Ue». Parola di Alberto Bombassei, l’imprenditore di Brembo che In un'intervista su MoltoEconomia parla dei temi della ripresa e del Pnrr, ma anche della rivoluzione dell'elettrico nella meccanica: «Sono stato tra i primi a denunciare il grande rischio occupazionale che il progetto europeo “Fit For 55”sull’auto elettrica rischia di generare nel mercato della mobilità». In pratica, senza correzioni potremmo avere in breve tempo 1 milione di disoccupati. La ripresa post pandemia è in primo piano. Dai traffici marittimi, con le nuove rotte del Mediterraneo, al cinema, dal calcio alla finanza. Alvaro Moretti ne parla con Osvaldo De Paolini e Alessandra Camilletti