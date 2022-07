Pasolini, l’omicidio all’Idroscalo di Ostia è un mistero senza fine (prima parte)

Morto, assassinato alla periferia della città. È il 3 novembre 1975 e nella notte è stato ucciso Pier Paolo Pasolini: poeta, scrittore, regista. Una lunghissima carriera letteraria e cinematografica. Giuseppe Pelosi, 17 anni, è di Guidonia e ha dei precedenti per droga. Viene arrestato pochi minuti dopo il delitto. La notizia che è morto Pasolini sconvolge il Paese. Il 26 febbraio si apre il processo a carico di Pelosi presso il tribunale dei minorenni di Roma, le accuse sono omicidio volontario e atti osceni. È il 1976, e qualcosa non convince in quella storia ma il mistero è ancora senza fine. "Pasolini", tratto dal volume III de "I Gialli di Roma" di Flaminia Savelli, uscito in allegato con Il Messaggero.Morto, assassinato alla periferia della città. È il 3 novembre 1975 e nella notte è stato ucciso Pier Paolo Pasolini: poeta, scrittore, regista. Una lunghissima carriera letteraria e cinematografica. Giuseppe Pelosi, 17 anni, è di Guidonia e ha dei precedenti per droga. Viene arrestato pochi minuti dopo il delitto. La notizia che è morto Pasolini sconvolge il Paese. Il 26 febbraio si apre il processo a carico di Pelosi presso il tribunale dei minorenni di Roma, le accuse sono omicidio volontario e atti osceni. È il 1976, e qualcosa non convince in quella storia ma il mistero è ancora senza fine. "Pasolini", tratto dal volume III de "I Gialli di Roma" di Flaminia Savelli, uscito in allegato con Il Messaggero.