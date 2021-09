Hacker e cybercrime: l'analisi di rischi e rimedi della prof. Paola Severino

Venerdì 24 Settembre 2021, 00:31

Nel webinar di MoltoFuturo, intervistata da Maria Latella e Andrea Andrei, Paola Severino, ex ministro della Giustizia, vicepresidente Luiss, e insigne penalista: suo il corso sui cyber-reati, la giurista segnala lo sviluppo pazzesco del fenomeno in Italia e nel mondo e i rischi che corrono aziende e cittadini. E propone una data room riservata per chi denuncia (lo fa solo il 10 per cento delle aziende attaccate e ricattate). "Abbiamo una polizia informatica che lavora molto bene e con grande discrezione", dice Severino.