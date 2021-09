I gialli di Roma raccontati dal Messaggero: uccisi e chiusi nei sacchi della spazzatura per una bugia e un segreto (seconda parte)

Martedì 7 Settembre 2021, 00:13

Roma 2002. L’attico di centottanta metri quadrati di via Domenico Lupatelli, la strada che affaccia su villa Bonelli al Portuense, è in perfetto ordine. Silenzioso. I coniugi Gabriele, Gaspare e Maria Elena, sono nella loro camera da letto: stesi a terra, dentro due grossi sacchi della spazzatura neri, chiusi con il nastro isolante. Sono morti. Chi è stato? La famiglia aveva sempre restituito un'impressione di solidità e serenità. Lei professoressa di sessantaquattro, lui commercialista in pensione; i figli Laila, la maggiore, e Aral: lei ha da poco compiuto trent’anni, è avvocato a Milano. Lui invece ha ventisei anni, è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza all’università di Roma, è al termine degli studi. É uno dei trenta capitoli scritti da Flaminia Savelli per il secondo volume de "I Gialli di Roma" in vendita con Il Messaggero.