Olgiata: il killer libero, gli indizi ignorati. E il dolore del figlio della contessa

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 00:19 - Ultimo aggiornamento: 00:20

E' uno dei casi di cronaca nera che restano nella storia quello dell'omicidio della contessa Alberica Filo della Torre. L'uomo che l'ha uccisa il 10 luglio 1991 e che poi è stato condannato, Manuel Wiston Reyes, è tornato libero. Il suo conto con la giustizia lo ha pagato scontando dieci anni di carcere a fronte di una condanna a 16anni, ridotta poi per sconti e buona condotta. L'amarezza oggi resta nel figlio della contessa, Manfredi Mattei, non per la scarcerazione ma per il fatto che le prove utili a incastrare l'uomo sono rimaste sepolte per vent'anni, emergendo solo dopo l'ostinazione della famiglia.