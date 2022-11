Cop27 e la sfida del clima, assenti i Paesi più inquinanti al mondo

I leader del Pianeta si riuniscono in Egitto per la Cop27, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite. Grandi assenti Cina e India, tra i Paesi più inquinanti al mondo. Anche Greta Thunberg, che si dice pronta a “lasciare il megafono”, non sarà presente a Sharm El Sheikh per il summit. La guerra, la crisi energetica, e la corsa all'indipendenza dal gas russo, hanno reso più complesso raggiungere i target di decarbonizzazione e di mantenimento del riscaldamento globale fissati l'anno scorso a Glasgow. Con noi Chiara Troiano, dell’agenzia stampa GEA, e Francesco Malfetano, giornalista del Messaggero.