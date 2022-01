Mi piace lunedì special edition: torna il campionato, ma con quattro partite ferme per direttive sanitarie. Il governo interviene per evitare il caos. Roma stop con il Milan, ma l'alibi arbitrale non basta a Mou. E la Lazio si inceppa per una difesa indifendibile. Ne parliamo con Benedetto Saccà, Ugo Trani e Alberto Abbate