Assegno unico: figli, Isee, autonomi e detrazioni. Cosa cambia e come ottenerlo

Sono 11 milioni i potenziali beneficiari del nuovo assegno universale, una misura pensata per raggiungere una platea molto vasta di famiglie e che mira a combattere la denatalità, il fenomeno per cui nascono sempre meno bimbi (mentre si pagano sempre più pensioni). Nella seconda puntata di Italia e Demografia, Luca Cifoni ci conduce in un viaggio ragionato su luci e ombre del nuovo assegno unico, su come hanno funzionato i sostegni alle famiglie fino a oggi e come cambieranno con l'assegno universale dal 1° gennaio 2022, con le proiezioni e i numeri del coordinatore nazionale della consulta dei Caf Giovanni Angileri. Quali famiglie avranno più soldi rispetto a prima? Una mamma sola con un bimbo ci guadagna o perde?